In Lokalwährung beträgt das Plus auf Gruppenebene 7,1%, wie der im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial tätige Konzern am Freitag mitteilt. Besonders erfreulich sei die Entwicklung in den Regionen Süd- und Osteuropa gewesen. Beim Betriebsergebnis wurde sogar eine Steigerung um 22% auf 335 Mio EUR erzielt.

cp/ra

(AWP)