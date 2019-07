Würth-Gruppe wächst in der Schweiz etwa gleich stark wie weltweit

Der Personalbestand in den 19 in der Schweiz angesiedelten Gesellschaften legte leicht unterproportional um knapp 5 Prozent auf über 1'400 Personen zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Netz von 35 in der ganzen Schweiz verteilten Handwerkershops wird derzeit optimiert. Zum Teil werden die Shops umgebaut und zum Teil ziehen sie an bessere Lagen um. Auch Neueröffnungen sind geplant.

Die Gruppe verkauft Befestigungs- und Montagematerial für das Handwerk und die Industrie, ist aber auch im Elektrogrosshandel aktiv. Weltweit verzeichnete der Konzern ein Umsatzplus von 5,2 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Die höchsten Wachstumsraten ergaben sich dabei in den südeuropäischen Ländern. Preisdruck und anhaltend hohe Investitionen belasteten allerdings das Betriebsergebnis, welche gegenüber dem Vorjahressemester um 15 Prozent auf 340 Millionen Euro zurückfiel.

Insgesamt erachtet das Unternehmen die Baukonjunktur aber weiterhin als robust. Für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen denn auch ein Betriebsergebnis auf der Höhe des Vorjahres (870 Mio EUR).

cf/sig

(AWP)