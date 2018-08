Xarelto von Bayer in Europa für weitere Indikation zugelassen

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat eine weitere Zulassung für den Gerinnungshemmer Xarelto in Europa erhalten. Die Europäische Kommission habe den Wirkstoff Rivaroxaban in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS) zur vorbeugenden Behandlung Erwachsener mit koronarer Herzkrankheit oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit zugelassen, wie der Pharma- und Agrarchemie am Freitag in Berlin mitteilte.