Xing setzt Wachstum fort

Das Karrierenetzwerk Xing ist zum Jahresauftakt kräftig gewachsen. Von Januar bis März legte der Umsatz aus eigener Kraft - also bereinigt um zwei Zukäufe - zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 54 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg bekanntgab.