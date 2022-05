Xlife Sciences publiziert unabhängige Portfolio Bewertung

Rund 90 Prozent des ermittelten Wertes würden auf die "Top 10"-Projekte entfallen, heisst es weiter. Dazu zählen unter anderem die Projektgesellschaften Veraxa Biotech, Alytas Therapeutics, Inflamed Pharma, Quadira Biosciences und Inventum Genetics. Im Bericht werde ausserdem die breite Risiko-Diversifikation des Portfolios hervorgehoben.

Der Valuation-Report von Cylad Experts basiere hauptsächlich auf der in der Life-Sciences-Industrie typischerweise verwendeten, risikoadjustierten Barwertmethode, so die Meldung. Drei der insgesamt 23 Projektgesellschaften würden erst 2022 in die Bewertung einfliessen.

an/hr

(AWP)