XLife Sciences will am 11. Februar an Schweizer Börse SIX wechseln

Die Schweizer Börse erhält Zuwachs: Am Freitag in einer Woche, am 11. Februar, will das Unternehmen Xlife Sciences von der Münchner Börse an die SIX wechseln, wie es am Dienstagabend mitteilte. Die Wechselabsichten waren grundsätzlich bekannt, das genaue Datum aber noch nicht.