Youngtimers veröffentlich Jahresabschluss 2021 erst Ende Juni

Die konsolidierte Jahresrechnung und die Revisionsarbeiten seien bis heute noch nicht abgeschlossen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend zur Begründung. Man habe daher eine zusätzliche Fristverlängerung beantragt, welche die Regulierungsstelle der SIX am vergangenen Freitag gewährt habe.

Kotierte Unternehmen müssen im Normalfall den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten - also bis Ende April - vorlegen. Bei der ersten Verschiebung war Youngtimers eine Verlängerung bis Ende Mai gewährt worden. In diesem Zusammenhang waren auch vorläufige bzw. ungeprüfte Zahlen veröffentlicht worden. Demnach hat das Unternehmen 2021 einen Verlust von 0,6 Millionen Franken erlitten. Der Umsatz wurde mit 5,4 Millionen, der EBITDA mit +0,2 Millionen und der EBIT mit -0,8 Millionen Franken beziffert.

uh/jb

(AWP)