Ypsomed-Aktien geben nach Zahlen im sonst festeren Markt nach

Die Aktien des Medizinaltechnikunternehmens Ypsomed geben an der Börse gegen 9.30 Uhr 3,0 Prozent auf 137,80 Franken nach. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt liegt dagegen mit 0,4 Prozent im Plus.

Die Marktkommentare fallen gemischt aus, insgesamt ist der Tenor jedoch eher negativ. Die dynamische Entwicklung im Pen-Geschäft wird positiv bewertet, dagegen habe aber der Bereich Diabetes Care enttäuscht.

Kritik erntet Ypsomed vor allem für die zukunftsbezogenen Aussagen. Der Ausblick sei "enttäuschend", da das erwartete Wachstum erst später eintreffe, schreibt ein Vontobel-Analyst. Es brauche mehr Zeit, um die Ergebnisse zu verbessern, als früher kommuniziert.

Die angekündigte Kapitalerhöhung wird am Markt indes als "sinnvoll" angesehen.

kae/ys

(AWP)