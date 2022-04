Ypsomed schliesst Partnerschaft mit Abbott für automatisierte Insulinabgabe

Neu soll in die Ypso-Pump der FreeStyle Libre 3 Sensor von Abbott integriert werden, teilte Ypsomed am Mittwoch mit. Dabei handle es sich um den weltweit kleinsten und genauesten Sensor zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung.

Bereits im März hatte Ypsomed eine Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen CamDiab angekündigt. Zusammen mit der CamAPS FX-Applikation von CamDiab soll nun ein sogenanntes "Closed-Loop-System" entwickelt werden. Mit einer solchen Lösung könne der Blutzuckerspiegel einer Person stetig überwacht und automatisch die richtige Insulinmenge zur richtigen Zeit verabreicht werden, heisst es weiter.

Aktie im Plus

Der Fokus der Partnerschaft liege zunächst auf den europäischen Ländern, so die Meldung. Die Entwicklung des Systems soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Der Analyst der ZKB begrüsst die Kooperation mit Abbot. Diese Integrationen machten die Ypso-Pump in Europa konkurrenzfähig und somit könnte sich der Erfolg nach einigen Jahren der Verzögerung doch noch einstellen.

Auch an der Börse werden die Neuigkeiten erfreut aufgenommen. So legen die Ypsomed-Aktien am Mittwochmorgen bis 10.30 Uhr um 3,5 Prozent auf 141,80 Franken zu. Seit Anfang Jahr haben die Titel damit aber immer noch fast 25 Prozent an Wert verloren.

uh/rw/an

(AWP)