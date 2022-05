Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland wächst schnell

Zu Beginn des laufenden Jahres ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland in der Jahresfrist so stark gestiegen wie seit 15 Jahren nicht mehr. 45,1 Millionen Arbeitnehmer und Selbstständige bedeuteten im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Zuwachs um 687 000 Menschen (+1,5 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Einen derart steilen Anstieg hatte es zuletzt im zweiten Quartal 2007 gegeben und war damals den Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt zugeschrieben worden.