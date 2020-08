Zahl der Erwerbstätigen sinkt im zweiten Quartal wegen Coronakrise

In der Schweiz waren im zweiten Quartal 2020 insgesamt 5,017 Millionen Personen erwerbstätig. Das sind 1,6 Prozent weniger als im zweiten Quartal des Vorjahres. Seit 1993 sei dies das erste Mal, dass die Anzahl der Erwerbstätigen so stark gesunken sei, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag im Rahmen der Publikation der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) mit.

Saisonbereinigt ging die Erwerbstätigenzahl zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem zweiten Quartal um 2,5 Prozent zurück.

Zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 verringerte sich die Zahl der schweizerischen Erwerbstätigen um 2,4 Prozent, während jene der ausländischen Erwerbstätigen um 0,2 Prozent stieg. Die Zahl der erwerbstätigen Männer reduzierte sich dabei um 1,5 Prozent, jene der erwerbstätigen Frauen um 1,7 Prozent.

Wöchentliche Arbeitszeit gesunken

Die geleisteten Arbeitsstunden in der Schweiz sind wegen der Coronakrise im zweiten Quartal zurückgegangen und zwar um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen waren laut den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen die Selbstständigerwerbenden (-13,9%). Bei den Arbeitnehmenden betrug das Minus 9,1 Prozent.

Wäre die durchschnittliche Anzahl Ferientage in diesem Zeitraum nicht um die Hälfte zurückgegangen (-52,6%), wäre die Abnahme der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit noch höher ausgefallen, schreibt das BFS weiter.

Im zweiten Quartal waren in der Schweiz gemäss Definition des ILO 223'000 Personen erwerbslos. Das sind 17'000 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil der Erwerbslosen an der Erwerbsbevölkerung lag bei 4,6 Prozent und damit höher als im entsprechenden Vorjahresquartal (4,2%).

Saisonbereinigt nahm die Erwerbslosenquote gegenüber dem vorangehenden Quartal um 0,5 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent zu. Zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 stieg die Erwerbslosenquote sowohl in der Europäischen Union (EU: von 6,6% auf 6,9%) als auch in der Eurozone (EZ19: von 7,4% auf 7,6%).

sig/kw

(AWP)