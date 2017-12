Zahl der Firmenkonkurse steigt von Januar bis November um 3%

Im November 2017 kam es zu 464 Konkursen, was einer Abnahme von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche. Demgegenüber stiegen zudem die Neugründungen mit 7% deutlich an. Insgesamt wurden 3'717 neue Firmen im Handelsregister eingetragenen. Von Januar bis November kam es damit zu total 39'197 Neueintragungen, 5% mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres, wie es heisst.

Regional gab es bei der Konkursentwicklung deutliche Unterschiede. Am meisten Konkurse verzeichnete laut Bisnode das Tessin mit 12%, gefolgt von der Südwestschweiz und vom Espace Mittelland mit je 6% mehr Firmenpleiten als im Vorjahr und der Zentralschweiz mit 4%. Am anderen Ende gingen in der Ostschweiz und Zürich die Konkurse um 6% bzw. 3% zurück. In der Nordwestschweiz blieb die Anzahl zahlungsunfähiger Unternehmen derweil stabil.

dm/uh

(AWP)