Zahl der Flugbewegungen am Zürcher Flughafen zur Ferienzeit stabil

Im Monat August hat der Flughafen Zürich genau 21'000 Flugbewegungen registriert, rund 50 mehr als im Vormonat. Dies geht aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervor. Im Vergleich zum August 2021 nahm die Zahl der Flugbewegungen damit um gut einen Drittel zu.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 startete und landeten rund 24'500 Flugzeuge in Zürich. Der Rückstand zum Vorkrisen-Niveau beträgt entsprechend 14,3 Prozent. Insgesamt hat sich die Erholung am Flughafen auf relativ hohem Niveau stabilisiert, denn schon in den letzten Monaten fiel der Rückstand ähnlich hoch aus. Allerdings war das Verkehrsaufkommen zu Beginn des Jahres noch deutlich geringer.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in welcher der Flughafen alle Flüge auflistet, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge respektive deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Juli veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. September.

cg/jr/kae

(AWP)