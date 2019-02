Zahl der Glyphpsat-Kläger gegen Bayer in den USA steigt weiter

Die Klagewelle in den USA gegen den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer reisst nicht ab. Bis zum 28. Januar seien Klagen von rund 11 200 Klägern zugestellt worden, wie Bayer am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Das sind rund 1900 mehr als Ende Oktober. Die Zahl schnellt seit August letzten Jahres immer weiter nach oben. Damals hatte ein Geschworenen-Gericht einem Krebspatienten, der glyhposathaltige Unkrautvernichter des von Bayer übernommenen US-Konzerns Monsanto für seine Erkrankung verantwortlich macht, einen Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe zugesprochen. Bayer weist die Vorwürfe vehement zurück.