Mehr als jede zehnte Firma in der Schweiz hat Probleme, die Nachfolge zu regeln. Die Schwierigkeiten einer Übergabe an die nächste Generation gehen laut einer Umfrage des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B so weit, dass knapp ein Drittel der betroffenen Unternehmen liquidiert werden muss.