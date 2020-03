Zahl der Stelleninserate geht im März zurück - Logistikplaner gesucht

Gemäss dem am Mittwoch publizierten Michael Page Swiss Job Index ging die Anzahl der öffentlichen Stellenangebote im März im Vergleich zum Februar um 0,8 Prozent zurück. In den Monaten Januar und Februar zog dieser Wert noch um 0,5 bzw. starke 6 Prozent an.

Dank des Corona-bedingten Anstiegs des Einkaufs über Internet verzeichneten die Stellenangebote für Logistikplaner (+4,9%) das höchste monatliche Wachstum. Gesucht sind aber auch Fachleute in den Bereichen Versicherung (+4,5%), Immobilien (+3,8%), IT sowie im Finanz- und Buchhaltungswesen.

Regional gesehen legten einzig die Genferseeregion sowie die Nordschweiz im Monatsvergleich leicht zu. In den Regionen Mittelland, Zürich, Ost- und die Westschweiz wurden hingegen weniger Stellen ausgeschrieben. Die Deutschschweiz, auf die 90 Prozent der Stellenangebote entfallen, registrierte insgesamt ein Minus an Angeboten von 1 Prozent.

Auf Jahressicht, also im Vergleich mit März 2019, ergab sich noch immer ein solides Plus von 7,7 Prozent, wobei alle Regionen zum Wachstum beitrugen.

cf/ra

(AWP)