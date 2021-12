Zahlungs-App-Anbieter Twint baut Geschäftsleitung um

Stadelmann verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, teilte Twint am Dienstag mit. Die Funktionen des "Chief Customer Officer" würden von Markus Kilb übernommen. Das Unternehmen dankt Stadelmann in den Mitteilungen für seinen Einsatz in den vier Aufbaujahren von Twint.

Das neue GL-Mitglied Wicki ist laut Mitteilung seit März 2018 bei Twint. Er habe die Bereiche Finance, Controlling und Accounting aufgebaut und in den vergangenen Jahren geleitet.

Twint hat laut eigenen Angaben 2021 schweizweit mehr als vier Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer erreicht, insgesamt seien über 200 Millionen Transaktionen über Twint abgewickelt worden. Die Zahlungs-App ist im Besitz der Finanzinstitute BCV (Waadtländer Kantonalbank), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, ZKB (Zürcher Kantonalbank) sowie der Infrastruktur-Anbieter SIX und Worldline.

tp/uh

(AWP)