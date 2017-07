Zahlungsabwickler Vantiv will Worldpay für 7,7 Milliarden Pfund kaufen

(Ausführliche Fassung) - In der Finanzbranche steht ein milliardenschwerer Zusammenschluss bevor. Der US-Zahlungsabwickler Vantiv will seinen britischen Rivalen Worldpay schlucken, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Vantiv bietet für Worldpay insgesamt 7,7 Milliarden Britische Pfund (8,8 Milliarden Euro). Das Gebot je Worldpay-Aktie liegt bei 385 Britischen Pence, bezahlt in bar und in eigenen Aktien von Vantiv. Darin enthalten ist eine Dividende von fünf Pence je Worldpay-Papier.