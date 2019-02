Zalando legt Schlussspurt hin und erwartet weiteres Wachstum

Für das neue Geschäftsjahr strebt Zalando weiteres Wachstum an: Der Umsatz soll am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent wachsen, das bereinigte Ebit sieht der Konzern bei 175 bis 225 Millionen Euro, was im günstigsten Fall wieder deutlich mehr wäre als 2018. Dabei will der Konzern weiter investieren - rund 300 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Im Gesamtjahr erreichte der Konzern seine im vergangenen Jahr zweimal gesenkten Ziele. Der Umsatz stieg 2018 um 20 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Euro, das bereinigte Ebit sank von 215 auf 173,4 Millionen Euro. Neben hohen Investitionen litt Zalando wie andere Modehändler auch unter dem heissen Sommer und damit verbundenen vollen Lagern und musste Kunden hohe Rabatte gewähren, um die Ware loszuschlagen./nas/jha/

