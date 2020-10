Zattoo expandiert nach Österreich

In Österreich lanciert Zattoo das Streaming-Angebot ab sofort in Partnerschaft mit Krone.at. Gemeinsam habe man ein Team zur Einführung der Zattoo-Dienste gebildet, heisst es. Die zum österreichischen Verlagshaus Krone gehörende Website ist den Angaben zufolge die führende Online-Tageszeitung des Landes.

Krone baut TV-Angebot aus

Den österreichische Markt habe Zattoo seit längerem beobachtet, nun sei er reif für einen unabhängigen TV-Streaming-Anbieter, sagt Zattoo-CEO Nick Brambring laut Mitteilung. Und Michael Eder, Multimedia-Chef bei Krone, sieht die Partnerschaft für die Gruppe als "nächsten wichtigen Schritt hin zu einem umfassenden Bewegtbildanbieter". Ende September hat der Verlag Krone.tv lanciert.

Den Nutzern in Österreich stehen bei Zattoo mehr als 60 Sender in HD und Full-HD auf TV-, Smartphone oder Tablet-Apps zur Verfügung. Das Zattoo-Abo "Ultimate" kostet 14,99 Euro im Monat und für 11,99 Euro sei das "Premium"-Abo zu haben, heisst es. Zum Vergleich: In der Schweiz kostet das "Ultimate"-Abo 20 Franken und "Premium" 10 Franken im Monat. Allerdings stehen da 252 TV-Sender zur Verfügung.

Die 2005 gegründete Firma Zattoo hat ihren Sitz in Zürich, beschäftigt über 170 Mitarbeitende und werde europaweit von 3 Millionen Nutzern geschaut. Seit 2008 ist die TX Group am Unternehmen massgeblich beteiligt. Die Gruppe, zu der auch Tamedia gehört, hält seit 2019 über 50 Prozent an Zattoo.

mk/ra

(AWP)