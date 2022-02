Zehnder begeistert Anleger mit Zahlenvorlage

Um 9.35 Uhr gewinnen die Titel in einem insgesamt positiven Gesamtmarkt 7,5 Prozent auf 84,60 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil um 0,68 Prozent höher.

"Zehnder gelang ein gutes Geschäftsjahr 2021", resümiert Martin Hüsler von der ZKB nach der Zahlenvorlage. Er streicht heraus, dass der strukturelle Wachstums-Case mit Lüftungssystemen für energieeffiziente Gebäude und ein gesundes Innenraumklima intakt bleibe.

Zudem sei erfreulich, dass das Unternehmen seinen mittelfristigen Margenausblick leicht erhöhte. Zehnder hob die Bandbreite der angestrebten EBIT-Marge auf 9 bis 11 Prozent von vormals 8 bis 10 Prozent an. Auch Bernd Pomrehn von Vontobel hebt den höheren Margenausblick als positiv hervor. Ausserdem begrüssten die Anleger die deutlich erhöhte Dividende. Und der Ausblick für 2022 sei zuversichtlich.

Beide Analysten sind der Meinung, dass der Aktienkurs in letzter Zeit die Zahlen nicht widerspiegelt. Es sei aufgrund des vorgelegten Resultats ungerechtfertigt, dass sich die Aktie in den letzten Wochen unterdurchschnittlich entwickelt habe, so Hüsler von der ZKB. "Nach der jüngsten Kursschwäche sehen wir Erholungspotenzial für die Aktie", bestätigt auch Pomrehn diese Ansicht.

Hüsler sieht jedoch die Lieferkettenprobleme nach wie vor als Unsicherheitsfaktor für die Absatzentwicklung - allerdings nur vorübergehend. "Das Management geht davon aus, dass sich die Situation in der Liefer- und Transportkette im Laufe des Jahres normalisieren wird", so Pomrehn.

tv/uh

(AWP)