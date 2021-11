Laut der Mitteilung gründete und führte Emme von 1997 bis 2008 ein Unternehmen in der IT-Branche und ist seit dem Verkauf dieses Unternehmens bei Google in verschiedenen Funktionen tätig. Aktuell ist sie als Industry Leader Cloud Enterprise tätig und unterrichtet ausserdem das Fach Leading Digital Business Transformation an der IMD Business School in Lausanne. Zudem ist Emme Mitglied in den Verwaltungsräten von Belimo und Metall Zug und im Vorstand des Verbands Digitalswitzerland.

