Zehntausende Beschäftigte von britischer Post und Telekom im Streik

Der Generalsekretär der Gewerkschaft Communication Workers Union, Dave Ward, sagte: "Wir können nicht in einem Land leben, wo unsere Bosse Milliardengewinne einfahren, während ihre Angestellten gezwungen sind, Tafeln zu nutzen." Ein bisheriges Angebot der Arbeitgeberseite, die Gehälter um zwei Prozent anzuheben, lehnte die Gewerkschaft angesichts explodierender Verbraucherpreise ab. Royal Mail hingegen warnt, der Streik koste das Unternehmen eine Million Pfund (rund 1,16 Mio. Euro) pro Tag, gefährde Jobs und mache Lohnerhöhungen schwerer finanzierbar. Weitere Streiks sind angekündigt.

Auch in vielen anderen Branchen im Vereinigten Königreich toben Tarifkonflikte, weshalb in britischen Medien vom "Sommer der Streiks" zu lesen ist. So legten unter anderem die Beschäftigten etlicher Zugunternehmen sowie Häfen mehrfach tageweise ihre Arbeit nieder, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen./swe/DP/zb

(AWP)