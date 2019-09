Der Chef des Optik- und Halbleiterkonzerns Carl Zeiss, Michael Kaschke, gibt seinen Posten zum 1. April 2020 ab. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Karl Lamprecht (54), bisher Vorstandsmitglied für die Zeiss-Sparte Semiconductor Manufacturing Technology. Das teilte der Aufsichtsrat von Zeiss am Dienstag nach einer Sitzung am Konzernsitz in Oberkochen mit. Kaschke verlängere seinen Vertrag nach zehnjähriger Amtszeit nicht erneut.