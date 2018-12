Zeiss wächst weiter dank Halbleiter- und Medizintechnik

Kräftige Zuwächse in der Halbleiter- und der Medizintechnik treiben den Optikkonzern Carl Zeiss beim Umsatz auf die Sechs-Milliarden-Euro-Marke zu. Gut 5,8 Milliarden waren es im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/18 (30. September), ein Plus von neun Prozent, wie Vorstandschef Michael Kaschke am Dienstag in Stuttgart sagte. Im laufenden Jahr sollen trotz schwieriger Lage auf den Weltmärkten die sechs Milliarden übersprungen werden.