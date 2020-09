Zerstörung von Kulturstätten: Rio-Tinto-Chef und andere Top-Manager müssen gehen

Der Verwaltungsrat des Bergbaukonzerns Rio Tinto will sich nach der Kritik an der Zerstörung zweier alter Kulturstätten der Aborigines in Australien von Unternehmenschef Jean-Sebastien Jacques trennen. Ein neuer Chef müsse das Vertrauen in Rio Tinto wieder herstellen, sagte der Chef des Verwaltungsrats Simon Thompson der Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Bei der Suche nach einem neuen Unternehmenslenker werde intern als auch extern gesucht.