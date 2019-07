Zigarettenkonzern Imperial Brands wird bei Dividende flexibler - Aktie steigt

Der Tabakkonzern Imperial Brands will sich mit einer Änderung der Dividendenpolitik mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr solle die Dividende noch wie üblich um zehn Prozent steigen, ab dem kommenden Jahr dann in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung zulegen, teilte das Unternehmen am Montag in Bristol mit. Zudem will der Hersteller von West-, Davidoff- und Gauloises-Zigaretten nun Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zurückkaufen.