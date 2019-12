ZKB-CEO: Bis zu 2'500 Kunden zahlen Negativzinsen

Nach dem Meldungen zu Negativzinsen bei ZKB-Kunden in der vergangenen Woche hat der Chef der Kantonalbank Martin Scholl die Zahl der Betroffenen konkretisiert. "Derzeit zahlen etwa 2'000 bis 2'500 unserer Kunden Negativzinsen", sagte er in einem am Samstag im "Tagesanzeiger" erschienenen Interview (TA, 08.12. S.11). Im Vergleich zu den eine Million Kunden der ZKB sei dies nur ein Bruchteil.