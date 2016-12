Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) einigt sich mit Justizbehörden in Deutschland im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögen deutscher Kunden. Man habe mit den Justizbehörden in Köln eine einvernehmliche Einigung erzielt und leiste eine einmalige Zahlung von 5,7 Mio EUR, teilt die Bank am Dienstag mit. Der Entscheid habe Rechtskraft für alle Bundesländer Deutschlands, und die Einigung umfasse auch die betroffenen Mitarbeiter.