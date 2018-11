ZKB erwirbt Minderheitsbeteiligung an Online-Plattform StifungSchweiz.ch

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat eine Minderheitsbeteiligung an der Online-Plattform StiftungSchweiz.ch erworben. Die Beteiligung sei "bedeutend", teilte die Staatsbank am Donnerstag mit. Genauere Angaben zur Höhe des Engagements machte sie nicht, da zu Details der Transaktion Stillschweigen vereinbart wurde. Das Closing erfolgte per 14. November 2018.