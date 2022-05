ZKB lanciert vergünstigte Hypotheken für Wohnbaugenossenschaften

Grundvoraussetzung um von diesem Angebot zu profitieren ist, dass die Wohnungsmieten in den betroffenen Immobilien die Marktmieten um mindestens 15 Prozent unterschreiten. Weitere Qualifikationskriterien würden zudem von den Erwartungen an die soziale Durchmischung bis hin zu Forderungen an die Quartiervernetzung etwa mittels Kitas reichen, heisst es weiter.

Die Vergünstigungen will die ZKB bei Verlängerungen von bereits bestehenden wie auch bei neuen Hypotheken gewähren. Bei der Vergabe des Rabatts wendet die Bank ein Modell mit 28 Qualifikationskriterien und zwei Rabattstufen an. Je mehr Kriterien die Hypothekarnehmer nebst den Grundvoraussetzungen erfüllen, umso grösser ist der Preisabschlag.

mk/kw

(AWP)