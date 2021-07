Zoom will Five9 für 14,7 Milliarden Dollar kaufen - bisher grösste Übernahme

(Erweiterte Fassung) - Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher grössten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar (rund 12,5 Mrd Euro) will Zoom die US-Firma Five9, einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation, in einem mit eigenen Aktien finanzierten Deal kaufen, wie der Videokonferenzdienst in der Nacht zu Montag in San Jose mitteilte. Das Five9-Management steht hinter dem Deal.