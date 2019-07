Zooplus wächst durch Neukunden und Eigenmarken

Der Online-Tierbedarfshändler Zooplus hat auch im zweiten Quartal von der Gewinnung neuer Kunden und seinen starken Eigenmarken profitiert. Der Umsatz kletterte zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 363 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in München mitteilte. Im Vergleich zum ersten Quartal stieg auch die Wachstumsrate leicht an. In den ersten drei Monaten hatte die Steigerung 13 Prozent betragen.