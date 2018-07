Zu hoher Schadstoff-Ausstoss: Pharma-Fabrik in Frankreich geschlossen

Wegen drastisch erhöhter Schadstoff-Emissionen hat der Pharmakonzern Sanofi eine seiner Fabriken in Frankreich vorübergehend geschlossen. Die Produktionsstätte in Mourenx nahe der Pyrenäen dürfe erst wieder öffnen, wenn "alle Voraussetzungen bezüglich der Emissionen sowie der Risiken für die Angestellten und die Bevölkerung" erfüllt seien, teilte das französische Umweltministerium am Dienstag mit.