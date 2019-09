Nachdem eine Referendumsfrist im Kanton unbenutzt verlaufen sei, trete nun per Anfang 2020 die sechste Steuergesetzrevision des Kantons Zug in Kraft, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Diese führe zu einer Reduktion des effektiven Steuersatzes auf 12,0 Prozent von 14,5 Prozent.

tp/uh

(AWP)