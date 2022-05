Zuger Kantonalbank übernimmt Immofonds Asset Management ganz

Die IFAM behalte nach der Übernahme ihre operative Unabhängigkeit. Bei der Zuger Kantonalbank werde sie künftig als eigene Geschäftseinheit im Departement Finanzen und Risiko geführt. Das bisherige Management der IFAM bleibe an Bord, und alle Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt. Der Sitz der Gesellschaft bleibe ausserdem in Zürich, heisst es in der Meldung.

IFAM ist laut den Angaben die Fondsleitung und die Vermögensverwalterin des "Immofonds", eines an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobilienfonds. Seit seiner Lancierung im Jahr 1955 ist dieser vor allem auf Wohnliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen der Schweiz fokussiert. Das Gesamtfondsvermögen beläuft sich laut den Angaben auf 1,9 Milliarden Franken.

kw/rw

(AWP)