Zulieferer Prevent verklagt VW in den USA auf 750 Millionen Dollar

(Ausführliche Fassung) - Eine Millionenklage in den USA facht den seit langem schwelenden Streit zwischen Volkswagen und dem Zulieferer Prevent einmal mehr neu an. Prevent wirft dem Autobauer unter anderem Verstösse gegen das Kartellrecht vor und verlangt 750 Millionen US-Dollar Schadenersatz (rund 678 Mio Euro). VW habe mit wettbewerbswidrigen Massnahmen verhindert, dass kleinere Zulieferbetriebe in den USA von grösseren wie Prevent übernommen werden, hiess es in einer Mitteilung zu der bereits am Montag an einem Bundesgericht im US-Staat Michigan eingereichten Klage. Damit habe der Konzern die Firmen klein und seine eigene Marktmacht möglichst gross halten wollen. Volkswagen wies die Vorwürfe am Dienstag zurück.