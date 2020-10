Zur Rose-Aktien nach Wachstumsbeschleunigung im Q3 deutlich im Plus

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose sind am Mittwochmorgen mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Die Analysten loben in Kommentaren denn auch einhellig die Beschleunigung des Wachstums im dritten Quartal. Die Erwartungen diesbezüglich wurden erfüllt und die Befürchtungen über eine Ergebnisenttäuschung im Vorfeld haben sich nicht bewahrheitet.