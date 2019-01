Zur Rose erhöht Aktienkapital - Vollzug der Medpex-Übernahme in Kürze

Die Mittel braucht das Unternehmen zur Begleichung der Aktienkomponente des Kaufpreises im Rahmen der Übernahme der Versandaktivitäten der deutschen Online-Apotheke Medpex, wie es am Donnerstag mitteilte. Die im Oktober angekündigte Akquisition soll in Kürze vollzogen werden.

Die Aktionäre der Zur Rose-Gruppe hatten im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Kaufs der deutschen Versandapotheke Medpex nur knapp 890'000 der angebotenen 2,67 Millionen neuen Aktien gezeichnet, wie Ende November bekanntgegeben wurde. Das entsprach rund einem Drittel der geplanten Emission. Um den angestrebten Nettoerlös von rund 200 Millionen Franken zu erreichen, wollte die Zur Rose-Gruppe die übrigen Aktien über ein öffentliches Angebot sowie privat platzieren.

Bei der Bezugsrechtsemission kam es zudem zu einem Fehler. Die KWE Beteiligungen, die grösste Aktionärin von Zur Rose mit 14,5 Prozent Stimmanteil, hatte wollte alle ihr zustehenden Bezugsrechte ausüben, doch vergass die Hausbank der KWE den Auftrag zur Ausübung der Bezugsrechte an die mit der Kapitalerhöhung beauftragten Banken zu senden.

Gruppenchef Walter Oberhänsli bezeichnete diesen Vorfall Anfang Dezember in einem Interview als "sehr ärgerlich", freute sich gleichzeitig aber, dass die Kapitalerhöhung dennoch vollzogen werden konnte.

Mit der Übernahme von Medpex und drei Akquisitionen in Deutschland im vergangenen Jahr unterstreicht Zur Rose die Wichtigkeit des deutschen Marktes für die Gruppe. Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland für den Versand von rezeptfreien und rezeptpflichtigen Medikamenten sind laut Oberhänsli liberaler als in Italien und Frankreich.

