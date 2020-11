Zur Rose für Betrieb von E-Rezept-Fachdienst in Deutschland ausgewählt

(Aktualisiert nach Bestätigung durch das Unternehmen) - Die Versandapotheke Zur Rose hat den wichtigen Zuschlag für den Betrieb der E-Rezept-Infrastruktur in Deutschland erhalten. Die deutsche Tochter "eHealth-Tec GmbH" hat sich an der Ausschreibung als Partner von IBM Deutschland beteiligt und hat nun von der Gematik den Zuschlag erhalten, wie zur Rose am Montag mitteilte.