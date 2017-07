Beim Börsengang der Zur Rose Group ist die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt worden. Die UBS habe im Namen der Syndikatsbanken den Greenshoe vollständig zum Angebotspreis von 140 CHF pro Aktie ausgeübt. Dies Mehrzuteilungsoption entspricht 15% des Basisangebots oder 234'908 neuen Aktien, teilte die Versandapotheke am Mittwochabend mit. Seit vergangenen Donnerstag ist die Gesellschaft an der SIX kotiert.