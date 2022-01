Rongrong Hu lebt den Angaben zufolge seit 2016 in der Schweiz und ist als Investorin mit Schwerpunkt im Technologiesektor tätig. Davor arbeitete sie für eBay und McKinsey und gründete mehrere Unternehmen. "Als ausgewiesene Expertin im E-Commerce- und Tech-Umfeld sowie mit ihrer breiten unternehmerischen Erfahrung ergänzt sie das Gremium in idealer Weise", lässt sich VR-Präsident Stefan Feuerstein in der Meldung zitieren.

