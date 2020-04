Zur Rose-GV: Aktionäre heissen alle VR-Anträge gut

Die Aktionäre der Versandapotheke Zur Rose haben an der Generalversammlung allen Anträgen zugestimmt. Weil der Anlass ohne Anwesenheit der Anteilseigner stattfand, genehmigten die Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter anderem die Jahres- und Konzernrechnung 2019, die Verwendung des Bilanzgewinns, und sie erteilten dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung Entlastung, wie Zur Rose am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab.