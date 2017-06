Zur Rose: Preisspanne für IPO neu 135-140 CHF (vorher 120-140 CHF)

Die neue Preisspanne würde einer Marktkapitalisierung von rund 850 Mio bis 870 Mio CHF entsprechen, wenn der "Greenshoe" vollständig ausgeübt wird. Der Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol "ROSE" wird weiterhin für den 6. Juli 2017 erwartet. Die Frist für Kaufanträge unter der bevorzugten Zuteilung für bestehende Ärztekunden der Gesellschaft endet unverändert am 3. Juli, wie es weiter heisst.

Die Angebotsfrist war am 22. Juni gestartet und besteht aus bis zu 1,67 Mio neu auszugebenden sowie 136'052 bestehenden Aktien.

yr/tp

(AWP)