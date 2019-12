Zur Rose schliesst Zahlung für Medpex-Übernahme vorzeitig ab

Die Earn-out-Zahlung werde "in der im Halbjahresabschluss 2019 veranschlagten Höhe" geleistet und beträgt nach Angaben des Finanzchefs Marcel Civica insgesamt 39 Millionen Euro. Die Gründer von Medpex hätten das Geschäft seit der Übernahme erfolgreich vorangetrieben und die vereinbarten Wachstumsziele erreicht, teilte die Versandapotheke am Freitag mit.

Zur Rose übernahm Medpex im Januar 2019 für 197,8 Millionen Franken. Dazu kommt eine Earn-out-Komponente. Diese hätte zwischen 0 bis 100 Millionen Euro betragen können, sagt Civica auf Anfrage von AWP. "Und nun zahlen wir 39 Millionen Euro."

Mit dem vorzeitigen Abschluss des Earn-out bezwecke die Zur Rose-Gruppe, das Know-how der Gründer so rasch als möglich für das gesamte Segment Deutschland zu nutzen. Die Medpex-Gründer sollen daher im Segment Deutschland führende Management-Positionen übernehmen. Zur Bindung an die Zur Rose-Gruppe nehmen sie in wesentlichem Umfang an einem Management-Aktienprogramm teil und werden so ihr bereits bestehendes Aktienpaket deutlich erhöhen.

pre/ra

(AWP)