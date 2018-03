Zur Rose schreibt 2017 rote Zahlen - Weiteres Wachstum angepeilt

Der Nettoumsatz legte 2017 in Lokalwährungen um knapp 11% auf 983 Mio CHF zu. Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA fiel auf bereingter Basis mit -6,0 Mio CHF negativ aus, nach einem kleinen Gewinn in Höhe von 2,1 Mio im Vorjahr. Die Jahresrechnung sei plangemäss mit Sonderkosten in Höhe von 15 Mio CHF belastet worden, womit der ausgewiesene EBITDA einen Wert von -21,2 Mio erreichte, wie Zur Rose am Mittwoch mitteilt. Unter dem Strich resultierte ein hoher Verlust von 36,3 Mio nach einem Fehlbetrag von 12,8 Mio im Jahr 2016.

Die Umsatzzahlen sind bereits seit Januar bekannt. Zur Rose hatte dabei auch einen bereinigten EBITDA von -4 Mio bis -6 Mio CHF in Aussicht gestellt. Die heute kommunizierten Verluste inklusive der Sonderaufwendungen sind etwas höher ausgefallen, als die Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.

FOKUS AUF WACHSTUM

Das starke Wachstum sei das Resultat der Marketingoffensive in Deutschland und einer erfreulichen Geschäftsentwicklung in der Schweiz, was über die kurzfristige Ergebnisentwicklung gestellt werde, schreibt Zur Rose weiter. In Deutschland stiegen die Erträge um 18% auf 483 Mio CHF an, während das adjustierte Betriebsergebnis mit -15,5 Mio negativ ausfiel. Im Schweizer Geschäft wuchs der Umsatz um gut 6% auf 500 Mio CHF und der bereinigte EBITDA stieg auf 12 Mio von 10,2 Mio im Vorjahr.

Mit der dank dem Börsengang gestiegenen Eigenkapitalquote von 64,4% (VJ: 39,7%) sieht sich die Gruppe solide finanziert, um den Wachstumskurs weiter voranzutreiben. Diese Strategie geniesse gegenüber der kurzfristigen Ergebnisverbesserung Priorität.

Aus regulatorischer Sicht sieht sich Zur Rose derzeit mit einem möglichen Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland konfrontiert, das im Rahmen der Koalitionsvertrags ausgehandelt worden war. Man beobachte die Entwicklung genau und werde gegebenenfalls alle notwendigen juristischen Schritte gegen ein allfälliges Verbot unternehmen, schreibt die Gruppe in der Mitteilung von heute.

BREAK-EVEN BEI EBITDA ERWARTET

Im laufenden Jahr steht neben organischem Wachstum auch die Integration der Ende 2017 akquirierten Unternehmen Eurapon und Vitalsana im Fokus. Dabei will Zur Rose nachhaltige Synergieeffekte erzielen. Den für die Gruppe relevante Umsatz der ab Anfang 2018 konsolidierten Gesellschaften wird für 2017 auf 85 Mio EUR beziffert.

Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das Unternehmen insgesamt mit einem Umsatzwachstum von über 20% in Lokalwährung. Auf Stufe EBITDA wird bereinigt um Sonderkosten wieder ein positives Ergebnis erwartet.

