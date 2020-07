Zur Rose übernimmt TeleClinic und vollzieht dafür Kapitalerhöhung

Die TeleClinic GmbH mit Sitz in München wurde zu einem Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich akquiriert, wie Zur Rose am Donnerstagabend mittelte. Die Transaktion soll voraussichtlich Ende Juli 2020 abgeschlossen sein.

Zur Rose sieht bei TeleClinic eine sehr gute Ergänzung zur eigenen Strategie: Denn bei TeleClinic handelt es sich den Angaben zufolge um einen Telemedizinanbieter, welcher im Einklang mit dem deutschem Krankenversicherungssystem erstattungsfähige Konsultationen anbietet. Ärzte könnten sich der Plattform einfach und unverbindlich anschliessen.

Die operativen Kennzahlen und das Wachstum von TeleClinic würden das "enorme" Potenzial von Fernbehandlungen und von digitalen medizinischen Dienstleistungen unterstreichen. Und die Akzeptanz für digitale Rezepte und Krankheitsbescheinigungen habe mit Covid-19 und den verbundenen Abstandsregeln noch weiter zugenommen, so zur Rose.

Weitere Akquisitionen möglich

Unter anderem um diese Akquisition zu finanzieren, gibt Zur Rose bis zu 740'823 neue Aktien aus. Ein Bezugsrecht für bestehende Aktionäre werde ausgeschlossen. Die Aktien sollen im Rahmen eines beschleunigten "Bookbuilding"-Verfahrens platziert werden und hätten eine volle Dividendenbezugsberechtigung für das Geschäftsjahr 2020.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien soll spätestens am (morgigen) Freitagvormittag bekanntgegeben werden. Die neuen Aktien würden zum Handel im "International Reporting Standard Segment" der Schweizer Börse SIX zugelassen, unmittelbar nachdem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wurde. Dies werde für den kommenden Montag erwartet; der erste Handelstag ist für Dienstag geplant. Das Unternehmen sei zudem an eine 90-tägige "Lock-up"-Periode gebunden.

Neben der TeleClinic-Akquisition sollen die Mittel aus der Kapitalerhöhung für die Markteinführung von so genannten eRx-Lösungen (elektronisches Rezept) verwendet werden sowie für Wachstumsinitiativen und Investitionen sowie weitere potentielle Übernahmen.

Weiteres Wachstum

Im Hinblick auf die angekündigte Kapitalerhöhung wartet das Unternehmen zudem mit Indikationen zum Geschäft im abgelaufenen Halbjahr auf. Zur Rose ist im Zuge der Covid-Gesundheitskrise weiter gewachsen: Der Konzern erwarte für das erste Semester inklusive Medpex-Verkäufen einen konsolidierten Umsatz von 810 Millionen Franken, was in Lokalwährung einem Umsatzwachstum von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche, hiess es.

In der Schweiz stieg der Umsatz um 5,5 Prozent. Während es im ersten Quartal wegen der Pandemie zu einer erhöhten Bevorratung gekommen war, wirkte sich der reduzierte Betrieb vieler Arztpraxen im April und Mai allerdings gegenläufig aus. In Deutschland stieg der Umsatz inklusive Medpex in Lokalwährung um 8,5 Prozent. In den Kernmarken Deutschlands sei das OTC-Geschäft markant gewachsen.

Wegen der "bewussten Reduzierung der Marketingaktivitäten" im Vorfeld der Einführung des elektronischen Rezepts, welche für die Gruppe strategisch wegweisend sei und in der sie technisch eine Pionierrolle einnehme, habe sich der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Basis von Papierrezepten hingegen moderat entwickelt.

Auf Ergebnisstufe rechne man allerdings mit einer - vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsinitiativen - leicht negativen bereinigten EBITDA-Marge. Das Ziel eines Umsatzwachstums von rund 10 Prozent im Gesamtjahr - einschliesslich Medpex - sowie das Break-Even-Ziel auf bereinigtem EBITDA-Niveau vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsinitiativen bekräftigt zur Rose derweil.

Das definitive Halbjahresergebnis 2020 will die Gruppe am 19. August 2020 veröffentlichen.

ys/ra

(AWP)