Zurich: Actares fordert bessere Umsetzung der Klima- und Umweltpolitik

Der Aktionärsvertreter Actares würdigt im Vorfeld der am (morgigen) Mittwoch stattfindenden Generalversammlung der Zurich Insurance-Gruppe die vom Versicherer eingeleiteten Schritte in der Klima- und Umweltpolitik. Actares sieht allerdings bei der Umsetzung Verbesserungspotenzial und fordert, dass die Massnahmen und Initiativen in der Geschäfts- und Vergütungspolitik verankert werden.