Zurich-Aktie legt dank guter Wachstumszahlen zu

Bis um 09.35 Uhr gewinnen die Papiere der Zurich 0,5 Prozent auf 389,00 Franken hinzu. Der Gesamtmarkt (SMI) liegt aktuell mit 0,1 Prozent leicht im Plus.

Die Zurich habe in der Nichtlebenversicherung (P&C) weitere Fortschritte erreicht und das Wachstumsmomentum nehme zu, schrieb ZKB-Analyst Georg Marti. Dabei habe es im Pricing Verbesserungen gegeben, vor allem im bedeutenden und viel beachteten nordamerikanischen Markt.

Die Prämieneinnahmen in der P&C-Sparte hätten schneller als erwartet zugelegt, urteilten auch die Experten bei RBC. Zudem rechne der Versicherer im dritten Quartal lediglich mit im historischen Durchschnitt liegenden Belastungen aus Naturkatastrophen.

Auch der für Goldman Sachs tätige Johnny Vo begrüsst das leicht beschleunigte Nichtlebenwachstum im dritten Quartal. Keine guten Worte findet er hingegen mit Blick auf das Jahresprämienäquivalent (APE) in der Lebensversicherung. Dieses sei etwas stärker als erwartet gesunken. Vo verweist dabei jedoch auf zwei grosse Verträge mit Firmenkunden aus dem Vorjahr, die in dieser Grösse im laufenden Jahr nicht gewonnen werden konnten.

Kritik übt der Goldman Sachs-Analyst an der tieferen Z-ECM-Kapitalposition. Mit geschätzten 113 Prozent bildete sich die Quote gegenüber 121 Prozent per Ende Juni deutlich zurück und liegt damit am unteren Ende der Erwartungsbandbreite. Demgegenüber hatte Jonny Urwin von der UBS Investmentbank bei der Z-ECM-Quote mit einer rückläufigen Entwicklung gerechnet. Den Rückgang hätten Bewegungen an den Zinsmärkten ausgelöst.

Die Analysten und Anleger blicken nun nach vorne auf den mit Spannung erwarteten Investorentag von kommender Woche. Dann wird die Zurich die neuen Mittelfristziele für die Jahre 2020 bis 2022 kommunizieren.

mk/pre

(AWP)