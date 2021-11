Zurich-Aktie nach Neumonatsausweis unter Druck

Die Aktien der Zurich-Gruppe büssen am Donnerstag in einem kaum veränderten Gesamtmarkt klar an Wert ein. Der Versicherer ist in der Schadensparte nach neun Monaten wie erwartet stark gewachsen, Abstriche machen Analysten dagegen wenn es um die Entwicklung im Lebengeschäft geht und mit Blick auf die Solvenz. Zudem rechnet die Gruppe im Zusammenhang mit der Hurrikankatastrophe "Ida" mit hohen Kosten.